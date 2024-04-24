Чистый четверг: когда отмечается в 2024 году, суть и традиции

В четверг вечером в церквях и храмах читаются 12 страстных Евангелий. Это отрывки о том, как Христос был предан, как его взяли под стражу, посадили в темницу, о суде, распятии и погребении. Отрывки читаются не сразу, они разделены различными песнопениями.