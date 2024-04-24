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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Чистый четверг: когда отмечается в 2024 году, суть и традиции

Чистый четверг: когда отмечается в 2024 году, суть и традиции

24 апреля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Чистый четверг в 2024 году выпадает на 2 мая. Редакция TagilCity.ru рассказывает поподробнее об обычаях, традициях и сути этого дня страстной недели.

На какую дату в 2024 году приходится Чистый четверг

В 2024 году Чистый четверг выпадает на 2 мая. Его встречают за три дня до Пасхи, которая будет отмечаться 5 мая.

Какова суть Чистого четверга

В четверг мы вспоминаем как Господь установил таинство причащения. Этот день еще называется днем Тайной Вечери, когда Иисус на земле до своих страданий радовался общей трапезе со своими учениками. В этот день люди стремятся причаститься, часто после этого совершается чин омовения ног. Архиерей моет ноги священству в знак смирения, к которому должен стремиться каждый христианин, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов.
Фото: 1MI

Как проходят службы в Чистый четверг

В четверг вечером в церквях и храмах читаются 12 страстных Евангелий. Это отрывки о том, как Христос был предан, как его взяли под стражу, посадили в темницу, о суде, распятии и погребении. Отрывки читаются не сразу, они разделены различными песнопениями.

Во время чтения верующие держат зажженную свечу, а во время песнопений их тушат. А на последнем Евангелии зажигают лампадки и несут их домой. И уже дома от них зажигают свои светильники в напоминание о том, что мы все должны выйти из темноты к свету и что Христос освящает всех людей, пришедших в этот мир. Раньше существовала традиция — этот огонек горел дома до следующей страстной недели перед иконами, — пояснил наш собеседник.

Обряды и традиции Чистого четверга

В этот день принято прибираться в доме, умываться водой из колодца и ходить в баню. Также можно перебрать вещи и избавиться от ненужного хлама.

Раньше в четверг заканчивали красить яйца и печь куличи на Пасху. До этого дня рекомендуется избавиться от долгов, а в четверг пересчитать на удачу все деньги в доме.

Фото: Изображение Midjourney
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