Деревянный барак загорелся на площади 200 «квадратов» в поселке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
10 человек, находившихся в бараке, сумели самостоятельно выбраться из горящего здания на улицу, рассказал руководитель ночной смены пожарного отряда майор Степанов.
К месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Также к бараку приехали медицинские специалисты на машине скорой, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге произошло возгорание в квартире многоэтажки. Пожарные сумели спасти несколько человек. Вскоре после прибытия специалистов огонь был полностью устранен.