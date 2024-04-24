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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:30

Деревянный барак загорелся на площади 200 «квадратов» в поселке в Екатеринбурге

Деревянный барак загорелся на площади 200 «квадратов» в поселке в Екатеринбурге

24 апреля 2024, 03:28
Фото: Ура.ру
В Екатеринбурге произошел пожар в одноэтажном деревянном доме барачного типа в поселке Медный. Возгорание случилось 24 апреля 2024 года.

10 человек, находившихся в бараке, сумели самостоятельно выбраться из горящего здания на улицу, рассказал руководитель ночной смены пожарного отряда майор Степанов.

Фото: Ура.ру

К месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Также к бараку приехали медицинские специалисты на машине скорой, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге произошло возгорание в квартире многоэтажки. Пожарные сумели спасти несколько человек. Вскоре после прибытия специалистов огонь был полностью устранен.

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