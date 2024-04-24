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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

На севере Свердловской области дороги завалило снегом

Дороги в северной части Свердловской области завалило мокрым снегом

24 апреля 2024, 14:41
Фото: ГИБДД Свердловской области

На севере Свердловской области дороги завалило снегом

В Свердловской области за минувшие сутки существенно ухудшилась дорожная обстановка из-за большого количества выпавшего мокрого снега.

Больше всего осадков выпало на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, а также на дорогах от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Нижней Туры до Качканара, информирует пресс-служба ГИБДД региона.

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Из-за снегопада на дорогах существенно ухудшилась видимость, предупреждают автоинспекторы. Водителям, которые находятся в пути, следует соблюдать предельную осторожность: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между транспортными средствами и не нарушать другие правила дорожного движения.

Напомним, что меньше недели назад в ряде районов Среднего Урала было аномально жарко. Так, в Екатеринбурге температура поднялась до +30 градусов. Однако на смену жаре пришло похолодание, дождь, мокрый снег и шквалистый ветер.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Осадки#Погода#Мокрый снег#Водители#Предупреждение#Екатеринбург
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