Дороги в северной части Свердловской области завалило мокрым снегом

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Больше всего осадков выпало на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, а также на дорогах от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Нижней Туры до Качканара, информирует пресс-служба ГИБДД региона.
Из-за снегопада на дорогах существенно ухудшилась видимость, предупреждают автоинспекторы. Водителям, которые находятся в пути, следует соблюдать предельную осторожность: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между транспортными средствами и не нарушать другие правила дорожного движения.
Напомним, что меньше недели назад в ряде районов Среднего Урала было аномально жарко. Так, в Екатеринбурге температура поднялась до +30 градусов. Однако на смену жаре пришло похолодание, дождь, мокрый снег и шквалистый ветер.