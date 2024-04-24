Дождь и снег ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В южной части местности, а также на юго-западе прогнозируется непродолжительный дождь. На севере, возможно, пойдет некрупный снег, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
В областном центре региона будет облачно. Температура в дневное время поднимется до +5 градусов. В ночное время 25 апреля осадков станет больше. К утру следующего дня вероятно выпадение снега до 10 сантиметров.
Напомним, 24 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле станет холоднее до +1 градуса. Также в городе будут порывы ветра до 11 метров. Осадки на текущей неделе также прогнозируются 25 и 28 апреля.