Движение транспорта ограничено на трех мостах возле реки Тура в Свердловской области

Проехать через подтопленные зоны сейчас возможно при помощи переправы или на лодке, рассказали в ДПС. Объехать эти участки по суше нельзя. Местных жителей попросили заранее планировать свои поездки или отказаться от них в зонах подтопления. На месте работают сотрудники ДПС.