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Движение транспорта ограничено на трех мостах возле реки Тура в Свердловской области

Движение транспорта ограничено на трех мостах возле реки Тура в Свердловской области

24 апреля 2024, 08:16
Фото: ГИБДД Свердловской области
На трех мостах возле реки Тура из-за паводков было ограничено движение для транспорта. На местах установлены предупреждающие знаки.

Известно, что проезд закрыт на 1 км трассы «село Туринская Слобода–деревня Решетникова–деревня Сагай», на 5 км +900 м. трассы «село Сладковское-директор Макуй»; на 6 км подъезда к деревне Барбашина от трассы «село Байкалово–село Туринская Слобода-город Туринск».

Проехать через подтопленные зоны сейчас возможно при помощи переправы или на лодке, рассказали в ДПС. Объехать эти участки по суше нельзя. Местных жителей попросили заранее планировать свои поездки или отказаться от них в зонах подтопления. На месте работают сотрудники ДПС.

Напомним, что в уральской столице для репетиции парада Победы на время будут перекрыты пять улиц.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Трасса#Лодка#Подтопление#Паводки#Переправа#Река Тура#Автодорога#Екатеринбург#Мосты
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