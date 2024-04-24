Движение транспорта ограничено на трех мостах возле реки Тура в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Известно, что проезд закрыт на 1 км трассы «село Туринская Слобода–деревня Решетникова–деревня Сагай», на 5 км +900 м. трассы «село Сладковское-директор Макуй»; на 6 км подъезда к деревне Барбашина от трассы «село Байкалово–село Туринская Слобода-город Туринск».
Проехать через подтопленные зоны сейчас возможно при помощи переправы или на лодке, рассказали в ДПС. Объехать эти участки по суше нельзя. Местных жителей попросили заранее планировать свои поездки или отказаться от них в зонах подтопления. На месте работают сотрудники ДПС.
Напомним, что в уральской столице для репетиции парада Победы на время будут перекрыты пять улиц.