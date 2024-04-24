Глава РЭО рассказал о первых проверках утилизаторов для включения в реестр РОП

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев ранее сообщал, что с 1 января текущего года все утилизаторы РОП должны быть внесены в специальный реестр. По его словам, попасть туда можно только после проверки, которая включает оценку оборудования, что оно на самом деле есть и что они действительно производят заявленную продукцию.