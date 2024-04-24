Глава РЭО рассказал о первых проверках утилизаторов для включения в реестр РОП

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Результат не заставил себя ждать — компании были включены в реестр РОП и теперь имеют законное право оказывать услугу по утилизации в рамках системы расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом пишет 56orb.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев ранее сообщал, что с 1 января текущего года все утилизаторы РОП должны быть внесены в специальный реестр. По его словам, попасть туда можно только после проверки, которая включает оценку оборудования, что оно на самом деле есть и что они действительно производят заявленную продукцию.
В феврале 2024 года Правительство РФ предоставило РЭО полномочия на проверку всех утилизаторов. С этого времени специалисты РЭО с Росприроднадзором оценивают реальные мощности утилизаторов, а также фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. После изучения документов и выезда к месту нахождения производства принимается решение, включать или не включать предприятие в реестр.
«Если утилизатора нет в реестре, исполнение нормативов в рамках РОП зачтено не будет! Если компания попала в реестр, значит, у нее есть соответствующие мощности и разрешения, с ней все в порядке и можно работать», — добавил глава РЭО.
В компании также уточнили, что в реестр РОП могут быть включены около 600 предприятий-утилизаторов, но только после проверки. Процедура эта добровольная. На сегодняшний день более 350 заявлений от утилизаторов были поданы на включение в реестр.
Как рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, на каждом из проверяемых предприятий был разобран процесс переработки отходов, и как получается именно тот продукт, который был указан в заявлении. В ходе эксперимента по замеру мощности брали некоторый объем отходов и запускали по технологической линии. Далее эксперты оценивали скорость, с которой он переработается.
Включение утилизаторов в реестр предполагает исключение историй с фейковыми актами об утилизации, а также увеличит спрос на их услуги. Более того, благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП, услуги утилизаторов обойдутся производителям значительно дешевле.