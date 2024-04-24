Когда и где можно получить Георгиевскую ленточку в Нижнем Тагиле

Напомним, что акции в этом году исполняется 19 лет — впервые она состоялась в мае 2005. Уже тогда акция получила широкую популярность: волонтеры раздали россиянам сразу 800 тысяч оранжево-черных ленточек, которые стали символом воинской славы России.