Когда и где можно получить Георгиевскую ленточку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В 2024 году бесплатно получить Георгиевскую ленточку можно в течение двух дней: 7 и 8 мая с 17:00 до 19:00, говорится в постановлении тагильской мэрии.
Георгиевскую ленточку будут раздавать в разных районах города:
— на Театральной площади;
— на проспект Ленина;
— У торгово-развлекательного центр «КИТ» (Черноисточинское шоссе, 49);
— у мемориального комплекса героям-горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войне (улица Фрунзе, 32);
— у мемориального комплекса «Аллея Славы» (проспект Дзержинского);
— у торгового центра «Кировский» (улица Металлургов, 20);
Напомним, что акции в этом году исполняется 19 лет — впервые она состоялась в мае 2005. Уже тогда акция получила широкую популярность: волонтеры раздали россиянам сразу 800 тысяч оранжево-черных ленточек, которые стали символом воинской славы России.
В 2023 году акция «Георгиевская ленточка» проходила в Нижнем Тагиле с 3 по 5 мая.