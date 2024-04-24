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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:32

В Нижнем Тагиле пройдет традиционная акция «Георгиевская ленточка»

Когда и где можно получить Георгиевскую ленточку в Нижнем Тагиле

24 апреля 2024, 13:17
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пройдет традиционная акция «Георгиевская ленточка»

В Нижнем Тагиле состоится традиционная ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Получить оранжево-черный символ Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны сможет любой тагильчанин.

В 2024 году бесплатно получить Георгиевскую ленточку можно в течение двух дней: 7 и 8 мая с 17:00 до 19:00, говорится в постановлении тагильской мэрии.

Георгиевскую ленточку будут раздавать в разных районах города:

— на Театральной площади;

— на проспект Ленина;

— У торгово-развлекательного центр «КИТ» (Черноисточинское шоссе, 49);

— у мемориального комплекса героям-горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войне (улица Фрунзе, 32);

— у мемориального комплекса «Аллея Славы» (проспект Дзержинского);

— у торгового центра «Кировский» (улица Металлургов, 20);

Напомним, что акции в этом году исполняется 19 лет — впервые она состоялась в мае 2005. Уже тогда акция получила широкую популярность: волонтеры раздали россиянам сразу 800 тысяч оранжево-черных ленточек, которые стали символом воинской славы России.

В 2023 году акция «Георгиевская ленточка» проходила в Нижнем Тагиле с 3 по 5 мая.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Акция#День Победы#Георгиевская лента#Екатеринбург
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