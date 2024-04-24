Мать погибшего мотоциклиста под Екатеринбургом ищет виновных в смерти сына

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По словам мамы, незадолго до ЧП в этом же месте ездил трактор, который очищал территорию, а также на тренировке было несколько машин, пишет Е1.
Женщина считает, что людей, которые управляли транспортными средствами, нужно наказать, поскольку трос был натянут специально без предупреждающего знака и красных ленточек.
Также она рассказала, что подростки здесь ездили неоднократно и знали, что троса тут быть не должно.
Напомним, молодой человек погиб 22 апреля 2024 года. Вместе с ним ехала его подруга, которой тросом отрезало пальцы на руке. Девочку увезли в медучреждение.