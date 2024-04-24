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Мать погибшего мотоциклиста под Екатеринбургом ищет виновных в смерти сына

Мать погибшего мотоциклиста под Екатеринбургом ищет виновных в смерти сына

24 апреля 2024, 05:13
Фото: Е1
Мать 15-летнего подростка, который погиб во время езды на мотоцикле в поселке под Екатеринбургом, считает, что трос был натянут специально.

По словам мамы, незадолго до ЧП в этом же месте ездил трактор, который очищал территорию, а также на тренировке было несколько машин, пишет Е1.

Женщина считает, что людей, которые управляли транспортными средствами, нужно наказать, поскольку трос был натянут специально без предупреждающего знака и красных ленточек.

Также она рассказала, что подростки здесь ездили неоднократно и знали, что троса тут быть не должно.

Напомним, молодой человек погиб 22 апреля 2024 года. Вместе с ним ехала его подруга, которой тросом отрезало пальцы на руке. Девочку увезли в медучреждение.

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