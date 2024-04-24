Меры безопасности в Нижнем Тагиле усилят перед праздниками

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Усиленная охрана будет работать как во время подготовки, так и при непосредственном проведении праздников. Речь идет о 1 мая, 9 мая, сообщили в мэрии.
В эти дни в городе пройдет ряд торжественных мероприятий. Они запланированы только на тех площадках, которые подходят под все установленные властями требования.
По словам мэра Владислава Пинаева, все спецподразделения переведут на усиленный режим. Будут установлены графики дежурств в учреждениях и на предприятиях.
Ранее сообщалось, что 20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле.