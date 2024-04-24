Мужчина в Екатеринбурге набросился с камнями на велосипедиста

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По словам пострадавшего екатеринбуржца, прохожий напал на него внезапно, причин для конфликта не было. Незнакомец бил мужчину руками и ногами, а также бросался в него камнями, пишет Е1.
После инцидента, когда нападавший убежал, молодой человек обратился в больницу, где ему наложили 17 швов, а затем пришел в полицию с заявлением.
Напомним, в селе Тюменской области мужчина избил приятеля поленом. В результате у пострадавшего оказались сломаны ребра. Причину избиения нападавший объяснить не смог. В отношении него возбудили уголовное дело.