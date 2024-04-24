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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Мужчина в Екатеринбурге набросился с камнями на велосипедиста

Мужчина в Екатеринбурге набросился с камнями на велосипедиста

24 апреля 2024, 09:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель избил мужчину на велосипеде в районе Уктуса на Рощинской улице.

По словам пострадавшего екатеринбуржца, прохожий напал на него внезапно, причин для конфликта не было. Незнакомец бил мужчину руками и ногами, а также бросался в него камнями, пишет Е1.

После инцидента, когда нападавший убежал, молодой человек обратился в больницу, где ему наложили 17 швов, а затем пришел в полицию с заявлением.

Напомним, в селе Тюменской области мужчина избил приятеля поленом. В результате у пострадавшего оказались сломаны ребра. Причину избиения нападавший объяснить не смог. В отношении него возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Избиение#Полиция#Нападение#Пострадавший#ЧП#Велосипедист#Уктус#Камни#18+#Екатеринбург#Инцидент
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