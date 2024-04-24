Новые самолеты полетят по пяти новым направлениям из Екатеринбурга

Начиная с 20 мая судна будут летать в Архангельск, а с 21 мая во Владикавказ и Нижневартовск. Полеты будут осуществляться два раза в неделю. С 9 июля начнутся полеты в Батуми. Они будут осуществляться дважды в неделю.