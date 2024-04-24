Новые самолеты полетят по пяти новым направлениям из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Полеты будут совершать самолеты Red Wings. Кроме того, они будут чаще летать по 13 различным направлениям, рассказали в аэропорту.
Отмечается, что с 26 апреля воздушные судна полетят из Кольцово в Ижевск (три раза в неделю). В мае полететь можно будет в еще три города.
Начиная с 20 мая судна будут летать в Архангельск, а с 21 мая во Владикавказ и Нижневартовск. Полеты будут осуществляться два раза в неделю. С 9 июля начнутся полеты в Батуми. Они будут осуществляться дважды в неделю.
Чаще воздушный транспорт будет совершать полеты в Барнаул, Алматы, а также в ряд других городов.
Ранее сообщалось, что самолеты вновь полетели из уральской столицы в Пекин. Первый рейс осуществили 4 апреля.