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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Новые самолеты полетят по пяти новым направлениям из Екатеринбурга

Новые самолеты полетят по пяти новым направлениям из Екатеринбурга

24 апреля 2024, 10:26
Фото: 1MI
Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появится пять новых маршрутов.

Полеты будут совершать самолеты Red Wings. Кроме того, они будут чаще летать по 13 различным направлениям, рассказали в аэропорту.

Отмечается, что с 26 апреля воздушные судна полетят из Кольцово в Ижевск (три раза в неделю). В мае полететь можно будет в еще три города.

Начиная с 20 мая судна будут летать в Архангельск, а с 21 мая во Владикавказ и Нижневартовск. Полеты будут осуществляться два раза в неделю. С 9 июля начнутся полеты в Батуми. Они будут осуществляться дважды в неделю.

Чаще воздушный транспорт будет совершать полеты в Барнаул, Алматы, а также в ряд других городов.

Ранее сообщалось, что самолеты вновь полетели из уральской столицы в Пекин. Первый рейс осуществили 4 апреля.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Новокузнецк#Самолеты#Самара#Уфа#Казань#Барнаул#Нижневартовск#Ижевск#Екатеринбург#Архангельск#Red Wings
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