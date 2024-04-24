Объединение детских садов «Детство» Нижнего Тагила вошло в топ-100 лучших в России

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Жюри конкурса по достоинству оценило деятельность тагильских педагогов и включило их в число победителей конкурса, сообщает мэр города Владислав Пинаев.
В работе МАДОУ «Детство» используются уникальные педагогические разработки и подходы. Так, на базе пяти детских садов действуют миникванториумы, где дошколята на доступном им уровне под руководством наставников занимаются научной работой.
В трех дошкольных учреждениях действуют свои небольшие «Сириусы», на базе которых дети развивают творческий потенциал. Кроме того, малыши еще до школы знакомятся с различными профессиями и их особенностями, причем не только в теории, но и на практике.
Напомним, что «Детство» является инновационной площадкой по выявлению одаренных детей и развитию способностей дошкольников свердловского Минобразования.
Ранее в Нижнем Тагиле стали известны имена победителей «Педагогического Олимпа-2024».