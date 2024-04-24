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Тагильское объединение детских садов «Детство» вошло в число лучших в России

Объединение детских садов «Детство» Нижнего Тагила вошло в топ-100 лучших в России

24 апреля 2024, 15:09
Фото: 1MI

Тагильское объединение детских садов «Детство» вошло в число лучших в России

Объединение ДОУ «Детство» из Нижнего Тагила вошло в число лучших в стране по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных образовательных организации Российской Федерации-2024».

Жюри конкурса по достоинству оценило деятельность тагильских педагогов и включило их в число победителей конкурса, сообщает мэр города Владислав Пинаев.

В работе МАДОУ «Детство» используются уникальные педагогические разработки и подходы. Так, на базе пяти детских садов действуют миникванториумы, где дошколята на доступном им уровне под руководством наставников занимаются научной работой.

В трех дошкольных учреждениях действуют свои небольшие «Сириусы», на базе которых дети развивают творческий потенциал. Кроме того, малыши еще до школы знакомятся с различными профессиями и их особенностями, причем не только в теории, но и на практике.

Напомним, что «Детство» является инновационной площадкой по выявлению одаренных детей и развитию способностей дошкольников свердловского Минобразования.

Ранее в Нижнем Тагиле стали известны имена победителей «Педагогического Олимпа-2024».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Педагоги#Победа#Образование#Детские сады#Дошкольное образование#Екатеринбург#Всероссийский конкурс#Гордость Нижнего Тагила
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