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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали нетрезвого дебошира

Орал матом на пассажиров: в Екатеринбурге в «Кольцово» задержали пьяного мужчину

24 апреля 2024, 10:55
Фото: 1MI

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали нетрезвого дебошира

Житель Саратова перед рейсом выпивал в кафе аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге. В итоге с рейса его пришлось снимать за дебош.

В «Кольцово» нетрезвый житель Саратова не попал на рейс Екатеринбург — Хабаровск после дебоша, устроенного в аэропорту, информирует Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Время до самолета 41-летний саратовец коротал в кафе, где чересчур увлекся горячительными напитками. После этого у него возникло желание «пообщаться» с окружающими. В итоге при посадке он начал вести себя неадекватно: хамил бортпроводникам, а на других пассажиров ругался матом.

В итоге в самолет дебошира так и не посадили. Теперь ему придется ответить за нарушение общественного порядка.

Ранее в Екатеринбурге пьяный неадекват разделся и разгромил продуктовый магазин.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#18+#Дебошир#Екатеринбург#Транспортная полиция
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