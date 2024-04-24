Орал матом на пассажиров: в Екатеринбурге в «Кольцово» задержали пьяного мужчину

Время до самолета 41-летний саратовец коротал в кафе, где чересчур увлекся горячительными напитками. После этого у него возникло желание «пообщаться» с окружающими. В итоге при посадке он начал вести себя неадекватно: хамил бортпроводникам, а на других пассажиров ругался матом.