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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

Пекарня в Екатеринбурге была открыта в здании туалета

Пекарня в Екатеринбурге была открыта в здании туалета

24 апреля 2024, 04:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предприниматель открыл пекарню в здании общественного туалета. Здесь изготавливались выпечка и основные блюда. Торговая точка находится на улице Амундсена.

Пекарню накрыли сотрудники полиции и общественные деятели. В ней готовили пиццу, пирожки, самсу и другую выпечку, а также делали лапшу, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Три сотрудницы пекарни были доставлены в отделение МВД. Выяснилось, что они мигрантки из другой страны, а также у них при себе не имелось документов. По словам владельца, выпечка производилась для своего использования, а не для торговли.

Напомним, в Екатеринбурге был обнаружен поддельный алкоголь в киоске, который стоит около школы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Мигранты#Торговля#Документы#ЧП#Общественники#Туалет#Товар#18+#Екатеринбург#Инцидент#Торговая точка
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