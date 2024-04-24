Пекарня в Екатеринбурге была открыта в здании туалета

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Пекарню накрыли сотрудники полиции и общественные деятели. В ней готовили пиццу, пирожки, самсу и другую выпечку, а также делали лапшу, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Три сотрудницы пекарни были доставлены в отделение МВД. Выяснилось, что они мигрантки из другой страны, а также у них при себе не имелось документов. По словам владельца, выпечка производилась для своего использования, а не для торговли.
Напомним, в Екатеринбурге был обнаружен поддельный алкоголь в киоске, который стоит около школы.