Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина снялась в передаче «Привет, Андрей»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В начале шоу тагильчанка исполнила хит 90-х «Ой, Серега», поскольку тема передачи — мужские и женские имена. Светлана Кашина напомнила гостям передачи историю своего участия в некогда популярном коллективе.
1992 год — время, когда я пришла в группу «Комбинация». Я не знаю, про кого писалась эта песня. Наверное, дворовая ситуация, все помнят, когда во дворах пели песни. У меня брат был Сережа, родной, к сожалению, его сейчас нет. Воспоминаний много, особенно о бурной гастрольной жизни тех времен, — рассказала Светлана.
В ходе шоу гости посмотрели клип, снятый в 90-х — почти 30 лет назад. Андрей Малахов отметил отличную форму исполнительницы.
Еще тагильская исполнительница рассказала о песне «Луис Альберто» — герое телесериала «Богатые тоже плачут». Однажды на выступлении «Комбинации» присутствовал исполнивший эту роль актер Рохелио Герра. Гости «Привет, Андрей» посмотрели кадры, на которых испанская звезда слушает песню про Луиса.
Дело было так. Вся страна смотрела серилал, и стало известно, что в Россию приезжает этот самый актер и готовится прием. Быстро написали песню, типаж мой — мексиканки. Для меня это был стресс. Мне сказали — хоть что делай, садись к нему на коленки, нужно попасть в кадр. Я не знала, что я буду делать. Потом я его поцеловала в щечку и осталась помада, я ее вытерла, — рассказывает Светлана.
Также певица рассказала ведущему о причинах своего ухода из группы на пике популярности и переезде в Нижний Тагил. Светлана отметила, что в то время был убит продюсер группы, к которому приходили некоторые участницы.
Произошла трагедия, пришел другой продюсер. И мы с мужем, нашим звукорежиссером, решили покинуть группу, потому что дальше нам было не очень интересно. Мы уехали в родной Тагил, там уже пустили корни и занимались другими делами, — сообщила Светлана Кашина.
Родному городу певицы Нижнему Тагилу был посвящен отдельный сюжет в передаче. Гости посмотрели ролик о жизни Светланы. Там она показала своих родителей — Александра Ивановича и Варвару Ивановну. Дочь навещает их каждую неделю, все вместе они отдыхают душой, поют песни и вспоминают жизнь.
Когда Света в 90-е годы уехала в Москву, мы очень хотели, чтобы она нашла себя, — говорит Варвара Ивановна.
Светлана рассказала, что после работы в «Комбинации» им с мужем захотелось спокойствия и уюта. После переезда в Нижний Тагил у пары появилась дочь, потом — сын.
Теперь моя главная сцена — Нижнетагильский колледж искусств. Я работаю преподавателем вокала. Обучаю ребят правильно петь. Практически живу на работе, многочисленные уроки. Прихожу рано утром, ухожу поздно вечером. Но это моя жизнь, мне это нравится, — делится тагильчанка.
Добавим, что Светлана Кашина также является финалисткой Всероссийского конкурса «Родники» Олега Газманова с песней «Русские своих не бросают». Композиция прошла отбор из десятков тысяч заявок.