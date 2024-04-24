Подросток в коричневой кофте пропал в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Школьник был одет в коричневую толстовку, спортивные штаны, черные обувь и куртку. Волосы русые, цвет глаз темный. Рост исчезнувшего свердловчанина 132 сантиметра, рассказали в областном отряде «Прорыв».
Пропавшего подростка в настоящее время разыскивают волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 12 апреля 2024 года в Екатеринбурге пропал 14-летний мальчик со шрамом на брови и татуировкой. Вскоре ребенок нашелся живым. Почему подросток исчезал и где он находился до тех пор, пока его не нашли — неизвестно.