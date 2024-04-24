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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Подросток в коричневой кофте пропал в Верхней Пышме

Подросток в коричневой кофте пропал в Верхней Пышме

24 апреля 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
В Верхней Пышме исчез 13-летний подросток. Его разыскивают с 23 апреля 2024 года, когда он перестал выходить на связь.

Школьник был одет в коричневую толстовку, спортивные штаны, черные обувь и куртку. Волосы русые, цвет глаз темный. Рост исчезнувшего свердловчанина 132 сантиметра, рассказали в областном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Пропавшего подростка в настоящее время разыскивают волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 12 апреля 2024 года в Екатеринбурге пропал 14-летний мальчик со шрамом на брови и татуировкой. Вскоре ребенок нашелся живым. Почему подросток исчезал и где он находился до тех пор, пока его не нашли — неизвестно.

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