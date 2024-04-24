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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Режим повышенной готовности введен в Ревде из-за подтопления

Подтопление грозит домам в поселке под Ревдой

24 апреля 2024, 09:47
Фото: «Ревдинский рабочий»

Режим повышенной готовности введен в Ревде из-за подтопления

В Ревде власти ввели режим повышенной готовности. Причина — подтопление.

Документ подписан главой округа Татьяной Клепиковой. Данный режим решили ввести из-за угрозы подтопления домов в Барановке.

Существует риск сброса воды на Волчихинском водохранилище и под мостом на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает «Областная газета».

Отмечается, что власти активно контактируют с профильными специалистами и трудятся над расширением русла реки. На месте был усилен контроль за обстановкой, проводится мониторинг. По состоянию на 24 апреля, уровень Чусовой уменьшается.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на трех мостах возле реки Тура в Свердловской области.

Разлив в реке Чусовой в Ревде был остановлен
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#Дарья Сорокина#Ревда#Мост#Мониторинг#Подтопление#Екатеринбург#Управление автомобильных дорог#Режим повышенной готовности#Трасса Пермь-Екатеринбург
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