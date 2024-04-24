Подтопление грозит домам в поселке под Ревдой

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Документ подписан главой округа Татьяной Клепиковой. Данный режим решили ввести из-за угрозы подтопления домов в Барановке.
Существует риск сброса воды на Волчихинском водохранилище и под мостом на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает «Областная газета».
Отмечается, что власти активно контактируют с профильными специалистами и трудятся над расширением русла реки. На месте был усилен контроль за обстановкой, проводится мониторинг. По состоянию на 24 апреля, уровень Чусовой уменьшается.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на трех мостах возле реки Тура в Свердловской области.