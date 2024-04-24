Пока рано: в Нижнем Тагиле не торопятся отключать отопление

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как следует из постановления правительства России, батареи в домах жителей городов выключают при достижении среднесуточной температуры не ниже 8 градусов Цельсия. Согласно статистике, это происходит примерно с 20 апреля по 20 мая. Примерно в эти дни в мэрии Нижнего Тагила назовут дату отключения батарей.
В Нижнем Тагиле стабильно теплая погода пока не установилась. Вслед за жаркими выходными с температурой до 25 градусов Цельсия, в город пришло похолодание — дождь и снег. На термометре при этом от 0 до +2 градусов Цельсия, сопровождаемые заметным ветром.
Судя по предстоящему прогнозу, в выходные ожидается до +20 градусов, а на неделе температура будет варьироваться от +8 до +11 градусов Цельсия.
Добавим, что в Екатеринбурге ситуация с включением отопления схожа. Власти ждут стабильного потепления и только тогда запустят процесс отключения радиаторов.