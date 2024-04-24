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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле завершат отопительный сезон

Пока рано: в Нижнем Тагиле не торопятся отключать отопление

24 апреля 2024, 09:26
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле завершат отопительный сезон

В Нижнем Тагиле не намерены в ближайшее время отключать отопление. В мэрии редакции TagilCity.ru пояснили, что необходимо дождаться стабильной среднесуточной температуры.

Как следует из постановления правительства России, батареи в домах жителей городов выключают при достижении среднесуточной температуры не ниже 8 градусов Цельсия. Согласно статистике, это происходит примерно с 20 апреля по 20 мая. Примерно в эти дни в мэрии Нижнего Тагила назовут дату отключения батарей.

В Нижнем Тагиле стабильно теплая погода пока не установилась. Вслед за жаркими выходными с температурой до 25 градусов Цельсия, в город пришло похолодание — дождь и снег. На термометре при этом от 0 до +2 градусов Цельсия, сопровождаемые заметным ветром.

Судя по предстоящему прогнозу, в выходные ожидается до +20 градусов, а на неделе температура будет варьироваться от +8 до +11 градусов Цельсия.

Добавим, что в Екатеринбурге ситуация с включением отопления схожа. Власти ждут стабильного потепления и только тогда запустят процесс отключения радиаторов.

Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление
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