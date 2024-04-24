Пока рано: в Нижнем Тагиле не торопятся отключать отопление

В Нижнем Тагиле стабильно теплая погода пока не установилась. Вслед за жаркими выходными с температурой до 25 градусов Цельсия, в город пришло похолодание — дождь и снег. На термометре при этом от 0 до +2 градусов Цельсия, сопровождаемые заметным ветром.