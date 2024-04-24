Пять тонн зараженной клубники привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
У привезенных ягод был фитосанитарный сертификат. Во время карантинного контроля сотрудниками Россельхознадзора был выявлен вредитель имаго. Это значит, что правила ввоза подкарантинных ягод не соблюдались, рассказали в пресс-службе организации.
В связи с этим клубника будет подвержена процедуре обеззараживания, в ходе которой все вредители будут ликвидированы.
Напомним, в Екатеринбург поступили из Дании семена редиса, которые оказались опасными. В связи с этим поступившую партию товара сожгли.