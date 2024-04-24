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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Пять тонн зараженной клубники привезли в Екатеринбург

Пять тонн зараженной клубники привезли в Екатеринбург

24 апреля 2024, 06:34
Фото: 1MI
Большая партия клубники, которую привезли в Екатеринбург, оказалась опасной. Она прибыла из Турции 22 апреля 2024 года.

У привезенных ягод был фитосанитарный сертификат. Во время карантинного контроля сотрудниками Россельхознадзора был выявлен вредитель имаго. Это значит, что правила ввоза подкарантинных ягод не соблюдались, рассказали в пресс-службе организации.

В связи с этим клубника будет подвержена процедуре обеззараживания, в ходе которой все вредители будут ликвидированы.

Напомним, в Екатеринбург поступили из Дании семена редиса, которые оказались опасными. В связи с этим поступившую партию товара сожгли.

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Здоровье#Россельхознадзор#Продукция#Партия#Ягоды#Екатеринбург#Вредители#Распространение#Клубника
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