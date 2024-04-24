Разлив в реке Чусовой в Ревде был остановлен

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
По словам свердловского министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, для того, чтобы избежать затопления, специалисты сделали русло реки более широким.
Также эксплуатирующая компания уменьшила количество сброса, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Сейчас сотрудники продолжают свои работы. По словам мэра Ревды Татьяны Клепиковой, горожане не испытывают беспокойства, так как они подготовлены к подобным ситуациям.
Напомним, 17 апреля 2024 года в Чусовой поднялся уровень воды. На следующий день, 18 апреля, объем воды стал прежним.