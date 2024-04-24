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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Разлив в реке Чусовой в Ревде был остановлен

Разлив в реке Чусовой в Ревде был остановлен

24 апреля 2024, 06:02
Фото: 1MI
В реке Чусовая в Ревде удалось остановить начавшийся подъем уровня воды.

По словам свердловского министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, для того, чтобы избежать затопления, специалисты сделали русло реки более широким.

Также эксплуатирующая компания уменьшила количество сброса, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Сейчас сотрудники продолжают свои работы. По словам мэра Ревды Татьяны Клепиковой, горожане не испытывают беспокойства, так как они подготовлены к подобным ситуациям.

Напомним, 17 апреля 2024 года в Чусовой поднялся уровень воды. На следующий день, 18 апреля, объем воды стал прежним.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Ревда#Вода#Река#Затопление#Природа#Чусовая#Работы#Природные ресурсы#Уровень воды#Екатеринбург
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