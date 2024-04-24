Регионовед рассказал, какие субъекты РФ можно объединять

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, отметила, что идею объединения некоторых регионов России следует обсудить с экспертным сообществом.
По мнению Журавлёва, регионы, которые имеют слабое развитие и небольшую территорию, могут быть объединены. Он привел примеры Хакасии и Горного Алтая, однако отметил, что эти национальные регионы сложно объединить из-за сохранения национальной идентичности проживающих там граждан. В интервью Pravda.ru Журавлёв также отметил: сложно сказать, какие маленькие регионы, не являющиеся национальными, могут быть объединены, так как это требует дополнительного анализа и обсуждений.
Эксперт привел пример успешного объединения регионов — Коми-Пермяцкого округа и Пермской области, которые стали Пермским краем.
Он отметил, что в целом идея объединения регионов является экономически эффективной. Журавлев также подчеркнул, что при объединении регионов возникают социальные и управленческие вопросы. Управление большим регионом сложнее, чем управление несколькими маленькими. По его мнению, можно объединить регионы до уровня округа, но это может привести к снижению эффективности управления и создать новые проблемы.