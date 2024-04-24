Регионовед рассказал, какие субъекты РФ можно объединять

По мнению Журавлёва, регионы, которые имеют слабое развитие и небольшую территорию, могут быть объединены. Он привел примеры Хакасии и Горного Алтая, однако отметил, что эти национальные регионы сложно объединить из-за сохранения национальной идентичности проживающих там граждан. В интервью Pravda.ru Журавлёв также отметил: сложно сказать, какие маленькие регионы, не являющиеся национальными, могут быть объединены, так как это требует дополнительного анализа и обсуждений.