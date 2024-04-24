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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Регионовед рассказал, какие субъекты РФ можно объединять

24 апреля 2024, 17:39
Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при Правительстве России, в интервью Pravda. Ru поделился примерами успешного и не очень успешного объединения российских регионов.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, отметила, что идею объединения некоторых регионов России следует обсудить с экспертным сообществом.

По мнению Журавлёва, регионы, которые имеют слабое развитие и небольшую территорию, могут быть объединены. Он привел примеры Хакасии и Горного Алтая, однако отметил, что эти национальные регионы сложно объединить из-за сохранения национальной идентичности проживающих там граждан. В интервью Pravda.ru Журавлёв также отметил: сложно сказать, какие маленькие регионы, не являющиеся национальными, могут быть объединены, так как это требует дополнительного анализа и обсуждений.

Эксперт привел пример успешного объединения регионов — Коми-Пермяцкого округа и Пермской области, которые стали Пермским краем.

Он отметил, что в целом идея объединения регионов является экономически эффективной. Журавлев также подчеркнул, что при объединении регионов возникают социальные и управленческие вопросы. Управление большим регионом сложнее, чем управление несколькими маленькими. По его мнению, можно объединить регионы до уровня округа, но это может привести к снижению эффективности управления и создать новые проблемы.

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