Риелтор из Екатеринбурга оформляла за клиентов ипотеки и обогатилась на 6 млн

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Известно, что с 2019 до 2022 года злоумышленница являлась руководительницей одной из организаций, занимающейся недвижимостью. В тот период она заключила с клиентами договоры о предоставлении своих услуг в качестве риелтора, сообщает региональная прокуратура.
После она создавала видимость что активно работает, а сама писала от имени клиентов заявления на взятие ипотеки для покупки жилья и отправляла их в банки. Клиентам она показывала жилье, но выполнять свои обязанности не планировала. В итоге 12 человек были обмануты на 6 миллионов. Риелтор получила 6,6 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга «сняла порчу» через интернет за 300 тысяч рублей.