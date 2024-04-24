Риелтор из Екатеринбурга оформляла за клиентов ипотеки и обогатилась на 6 млн

После она создавала видимость что активно работает, а сама писала от имени клиентов заявления на взятие ипотеки для покупки жилья и отправляла их в банки. Клиентам она показывала жилье, но выполнять свои обязанности не планировала. В итоге 12 человек были обмануты на 6 миллионов. Риелтор получила 6,6 лет тюрьмы.