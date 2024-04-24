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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Риелтор из Екатеринбурга оформляла за клиентов ипотеки и обогатилась на 6 млн

Риелтор из Екатеринбурга оформляла за клиентов ипотеки и обогатилась на 6 млн

24 апреля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге женщина обманула 12 человек на 6 миллионов. В отношении 37-летней екатеринбурженки вынесен приговор за крупное мошенничество.

Известно, что с 2019 до 2022 года злоумышленница являлась руководительницей одной из организаций, занимающейся недвижимостью. В тот период она заключила с клиентами договоры о предоставлении своих услуг в качестве риелтора, сообщает региональная прокуратура.

После она создавала видимость что активно работает, а сама писала от имени клиентов заявления на взятие ипотеки для покупки жилья и отправляла их в банки. Клиентам она показывала жилье, но выполнять свои обязанности не планировала. В итоге 12 человек были обмануты на 6 миллионов. Риелтор получила 6,6 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга «сняла порчу» через интернет за 300 тысяч рублей.

Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам
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#Дарья Сорокина#Прокуратура#Свердловская область#Криминал#Мошенничество#Кредиты#Мошенники#Телефонные мошенники#Ипотека#18+#Екатеринбург#Колония общего режима
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