Шесть огородов затопило в Ревде

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В зоне подтопления расположено шесть домовладений, на месте трудятся представители МЧС. На место прибыла глава округа Татьяна Клепикова, а также ее заместитель.
Подтопило только огороды, поэтому эвакуация местных не потребовалась. Сейчас рабочие, которые ремонтируют автодорогу, занимаются расширением русла реки, чтобы подтопление не стало паводком.
Ранее в Ревде был введен режим повышенной готовности. Там остается риск сброса воды из водоема.