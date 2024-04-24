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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Ревде идет борьба с подтоплением частного сектора

Шесть огородов затопило в Ревде

24 апреля 2024, 12:37
Фото: «Ревдинский рабочий»

В Ревде идет борьба с подтоплением частного сектора

Частный сектор подтопило в Ревде (район Барановка). Он находится около реки Чусовой.

В зоне подтопления расположено шесть домовладений, на месте трудятся представители МЧС. На место прибыла глава округа Татьяна Клепикова, а также ее заместитель.

Подтопило только огороды, поэтому эвакуация местных не потребовалась. Сейчас рабочие, которые ремонтируют автодорогу, занимаются расширением русла реки, чтобы подтопление не стало паводком.

Ранее в Ревде был введен режим повышенной готовности. Там остается риск сброса воды из водоема.

Разлив в реке Чусовой в Ревде был остановлен
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Ревда#Паводок#Эвакуация#Частный сектор#Подтопление#Екатеринбург#МЧС
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