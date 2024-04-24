Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой

Страстная неделя — это дни, которые предшествуют Пасхе. В 2024 году она будет длиться с 29 апреля по 4 мая. Расскажем о правилах, которые необходимо соблюдать перед одним из великих православных праздников.

Суть страстной недели С какого числа начнется страстная неделя в 2024 году Страстная неделя по дням ∟ Великий понедельник ∟ Великий вторник ∟ Великая среда ∟ Великий четверг ∟ Великая пятница ∟ Великая суббота Что можно и что нельзя делать на страстной неделе