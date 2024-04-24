Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Предпасхальная седмица обладает особым смыслом и считается среди православных верующих самой значимой неделей в году. В последние дни перед Пасхой принято вспоминать страдания Иисуса Христа. В храмах и церквях прихожане повсеместно приходят на богослужения, которые проходят с особым торжеством.
Храмы и церкви заранее готовят к празднику Пасхи. Первые три дня в страстную неделю совершается уборка, а затем все украшается цветами. Особенно крест и плащаница, которая выносится в пятницу. В субботу священники надевают белые облачения, а на саму Пасху — красные. Это обозначает движение от тьмы к свету и торжеству, — рассказал TagilCity.ru руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов.
Так как Пасха в 2024 году будет праздноваться в России 5 мая, то страстная неделя приходится на дни с 29 апреля по 4 мая.
Весь великий пост является подготовкой к страстной неделе и празднику Пасхи. Пост призван принести плод добрых дел Господу Иисусу Христу. Так как человек состоит из души и тела, то они должны потрудиться вместе. Важно все: что ты смотришь, что ты читаешь, что ты ешь, с кем ты общаешься. В эти дни мы не просто вспоминаем события, которые произошли почти две тысячи лет назад, мы становимся их соучастниками. Особенно в страстную седмицу, — пояснил иерей.
Расскажем поподробнее, чему посвящен каждый день страстной недели, который повествует о последних днях Господа на земле. Каждый из них называется великим.
Для священника очень важно присутствовать на богослужениях, которые совершаются на последней неделе перед Пасхой. Если ты участвуешь во всех службах и молишься, то понимаешь, что не ты служишь Богу, а Бог служит тебе и идет тебе навстречу, — отметил Алексий Бессонов.
В этот день, который в 2024 году приходится на 29 апреля, все православные начинают готовиться к Пасхе. Некоторые из них варят миро. Это ароматическое масло используется для помазания после крещения.
В Евангелии написано, что в великий понедельник Иисус Христос сотворил чудо и иссушил дерево, не приносящее плодов, только своим словом.
В первые три дня страстной недели в храме прочитывается все Евангелие. Чаще всего верующие дома читают Евангелие от Иоанна и так они концентрированно входят в воспоминания о жизни Иисуса Христа. В среду вечером православные исповедуются. Во многих храмах это последняя исповедь, чтобы можно было причаститься в четверг, пятницу и субботу, — рассказал иерей.
В этот день Господь последний раз читал проповедь в храме Иерусалима и рассказывал о воскрешении мертвых, талантах и Страшном суде. Именно об этом вспоминают прихожане.
В среду православные стараются исповедаться, ведь именно в этот день считается предательством Господа Иудой. Он продал его в Гефсиманском саду за 30 сребреников. Тогда же грешница помазала Иисуса миром и омыла ему ноги.
В Чистый четверг проводится одна из самых длинных служб, на которой вспоминают страдания Иисуса Христа. Православные вспоминают Тайную вечерю и омывание Господом ног учеников.
Великая или страстная пятница считается днем скорби и траура, так как Христос был распят. Верующие преклоняются перед плащаницей с изображением Спасителя.
Перед Пасхой священники надевают светлые праздничные облачения. В этот день Спасителя сняли со креста и погребли. Богослужители освящают пасхи, куличи и яйца, которые приносят прихожане, в Иерусалиме сходит Благодатный огонь.
Следует уделять больше времени чтению Библии, молитвам и по возможности посещать службы в церквях. Необходимо оказывать помощь другим людям. Перед Пасхой обыкновенно православные красят яйца и пекут куличи.
Согласно сложившимся традициям, в течение страстной недели нельзя венчаться и креститься, поминать усопших, праздновать дни памяти святых. Кроме того, следует уберегаться от различных конфликтов, развлечений и соблазнов.
Мы не должны совершать греха и должны стремиться делать добро. Есть такое представление, что если человек не совершил зла, то он уже добрый. Но это не так. На страстной неделе, как и во все остальные дни, христианам нельзя осуждать, завидовать, лгать. Если в эти дни у вас есть возможность сходить на службу или помочь близким, то выбор должен быть обязательно в пользу богослужений и помощи. Обычно на страстной неделе не употребляют в пищу даже масло. В пятницу и вовсе не едят. В субботу можно подкрепиться хлебом, на который по традиции капается немного освященного вина. Само разговение совершается на саму Пасху, — рассказал собеседник.