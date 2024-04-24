Страстная пятница в 2024 году: что нельзя и что можно делать

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Пасха в 2024 году будет отмечаться 5 мая. Соответственно, Страстная пятница выпадает на 3 число.
В пятницу соблюдается самый строгий пост без пищи и воды.
Страстная седмица и так очень строгая, но пятница — это день, когда мы не едим и даже не пьем воды, — рассказал редакции TagilCity.ru руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов.
Он пояснил, что с утра в храмах проводятся царские часы. Это четыре службы, которые длятся всего по 10 минут, но они насыщены пророчествами из Ветхого и Нового заветов.
А вечером совершается вынос плащаницы. Эта служба призывает нас поучаствовать в погребении Иисуса Христа, чтобы он не был оставлен и был введен в наш дом. Обычно в храмах в Нижнем Тагиле народу становится заметно больше уже в среду вечером. Прихожане очень любят службу Двенадцати Евангелий и вынос плащаницы, — отметил иерей.
Также собеседник рассказал, что в некоторых церквях есть и такая традиция: в напоминание о страданиях Господа прихожане пьют воду с уксусом или солью.
В субботу священники читают утром 12 отрывков из Ветхого Завета. Они называются паремии и показывают, что христиане уже вступили в Новый завет.
В середине службы, когда эти отрывки уже все прочитаны, священники переоблачаются в белые одеяния. Затем читается Евангелие о белоснежном ангеле, который встречал жен-мироносиц, — пояснил Алексий Бессонов.
Затем начинается освящение куличей и яиц. Но в субботу их не едят, а приносят домой и накрывают стол, чтобы, вернувшись после ночной службы, можно было сразу праздновать.
Евреи ели на праздник пасху, то есть хлеб, и другие кушания с горькими травами в напоминание о том, что они жили в рабстве и Господь их вывел. Православные же, наоборот, едят сладкую пищу, так как Христос освободил нас от главного врага — смерти, — отметил священник.