Страстная пятница в 2024 году: что нельзя и что можно делать

Страстная пятница считается у верующих временем траура и скорби, так в этот день Иисус Христос был распят на кресте. Редакция TagilCity.ru расскажет подробнее о сути этого дня и о том, какие традиции необходимо соблюдать.

На какую дату в 2024 году приходится Страстная пятница Пасха в 2024 году будет отмечаться 5 мая. Соответственно, Страстная пятница выпадает на 3 число. Церковные традиции в Страстную пятницу В пятницу соблюдается самый строгий пост без пищи и воды. Страстная седмица и так очень строгая, но пятница — это день, когда мы не едим и даже не пьем воды, — рассказал редакции TagilCity.ru руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов. Он пояснил, что с утра в храмах проводятся царские часы. Это четыре службы, которые длятся всего по 10 минут, но они насыщены пророчествами из Ветхого и Нового заветов. А вечером совершается вынос плащаницы. Эта служба призывает нас поучаствовать в погребении Иисуса Христа, чтобы он не был оставлен и был введен в наш дом. Обычно в храмах в Нижнем Тагиле народу становится заметно больше уже в среду вечером. Прихожане очень любят службу Двенадцати Евангелий и вынос плащаницы, — отметил иерей. Также собеседник рассказал, что в некоторых церквях есть и такая традиция: в напоминание о страданиях Господа прихожане пьют воду с уксусом или солью. Фото: 1MI Великая суббота следует за Страстной пятницей В субботу священники читают утром 12 отрывков из Ветхого Завета. Они называются паремии и показывают, что христиане уже вступили в Новый завет. В середине службы, когда эти отрывки уже все прочитаны, священники переоблачаются в белые одеяния. Затем читается Евангелие о белоснежном ангеле, который встречал жен-мироносиц, — пояснил Алексий Бессонов. Затем начинается освящение куличей и яиц. Но в субботу их не едят, а приносят домой и накрывают стол, чтобы, вернувшись после ночной службы, можно было сразу праздновать. Евреи ели на праздник пасху, то есть хлеб, и другие кушания с горькими травами в напоминание о том, что они жили в рабстве и Господь их вывел. Православные же, наоборот, едят сладкую пищу, так как Христос освободил нас от главного врага — смерти, — отметил священник. Фото: 1MI Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой Узнать подробнее Читайте также: Родительский день в 2024 году: когда тагильчане посетят могилы усопших С Днем беременных поздравил тагильчанок священник из Храма Воскресения Христова Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области