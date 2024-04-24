Свердловская область лидирует в программе социальной догазификации

В рамках заседания Федерального штаба по газификации Свердловская область наравне с Московской областью и Краснодарским краем была названа лидером не только в реализации самой программы догазификации населения, но и по уровню предоставления технической возможности перехода частных домовладений с печного оборудования на голубое топливо. За все время действия проекта просрочка по договору снизилась до 1%, а число отклоненных заявок значительно сократилось ввиду повышения информированности жителей региона о правилах подачи документов.