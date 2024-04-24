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Свердловская область лидирует в программе социальной догазификации

Свердловская область лидирует в программе социальной догазификации

24 апреля 2024, 06:12
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Средний Урал входит в число регионов-лидеров по реализации программы социальной догазификации. Кроме того, развитие технических возможностей проекта также происходит опережающими темпами.

В рамках заседания Федерального штаба по газификации Свердловская область наравне с Московской областью и Краснодарским краем была названа лидером не только в реализации самой программы догазификации населения, но и по уровню предоставления технической возможности перехода частных домовладений с печного оборудования на голубое топливо. За все время действия проекта просрочка по договору снизилась до 1%, а число отклоненных заявок значительно сократилось ввиду повышения информированности жителей региона о правилах подачи документов.

Средний Урал занимает лидирующую позицию по реализации программы социальной догазификации. Всего за три года построено порядка двух тысяч километров газовых сетей, что создало техническую возможность для подключения почти 79 тысяч жилых домов. Уже заключено 63 тысячи договоров, — сообщил ранее глава Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Согласно документам, необходимое оборудование подведено почти к 40 тысячам участков. Из них к газу подключена уже половина домовладений, а именно 120 тысяч свердловчан. На сегодняшний день строительство газовых сетей продолжается.

Уральцы все чаще стали отказываться от печного и электрического отопления и переходить на газ. До конца 2028 года нам предстоит создать техническую возможность для подключения к газу еще более 100 тысяч частных домов, — добавил Николай Смирнов.
Фото: пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС»

Список территорий, жителям которых доступна возможность участия в программе, постоянно расширяется. Например, в поселке Первомайский Сысертского ГО завершено строительство более полукилометра газовых сетей для 166 частных домов. В Нижнем Тагиле в районе Голого Камня в этом году планируют подключить более 250 жилых объектов. Для этого проложат трассу длиной более 8 километров.

На всей Свердловской области лучше всего техническая возможность для подключения домов обеспечена в Нижнем Тагиле, Ирбите, в Серовском, Каменск-Уральском, Тавдинском, Белоярском и Краснотурьинском городских округах.

Более 250 домов на Голом Камне газифицируют в Нижнем Тагиле в 2024 году
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Отметим, для удобства граждан в начале 2024 года региональное Министерство энергетики и ЖКХ совместно со специалистами Центра управления регионом создали информационный сайт о программе социальной газификации. Ресурс позволяет свердловчанам узнать всю интересующую их информацию и в упрощенной форме подать заявку на участие в программе.

Наша работа совместно с ЦУР позволит доступно и просто разъяснить жителям, как реализуется программа догазификации в регионе. На сайте вы сможете найти ответы на все самые популярные вопросы и подать заявку на участие, — пояснил Николай Смирнов.
Сайт о программе социальной газификации запущен в Свердловской области
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Программа социальной догазификации реализуется в Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина. Проект предполагает бесплатное подведение газопровода до границ домохозяйства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил меры социальной поддержки в регионе не только на 13 льготных категорий граждан, ранее утвержденных федеральной программой, но и на иные категории граждан.

Фото: eburg.mk.ru

Субсидию на газификацию в размере от 100 до 250 тысяч рублей могут получить:

  • Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане,
  • Неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы),
  • Граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности,
  • Работники областных и муниципальных бюджетных организаций,
  • Ветераны, участники Великой Отечественной войны и члены их семей,
  • Многодетные семьи,
  • Ветераны и инвалиды боевых действий,
  • Участники специальной военной операции и члены их семей.

Ранее TagilCity.ru сообщал о создании интерактивной карты. С ее помощью любой житель сможет проверить, когда его дом планируется подключить к газу.

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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Владимир Путин#Свердловская область#Ветераны#Инвалиды#Губернатор#Евгений Куйвашев#Средний Урал#Жилые дома#Социальная поддержка#Оборудование#Газификация#Многодетные семьи#Московская область#Николай Смирнов#Договоры#Екатеринбург#Министр энергетики и ЖКХ
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