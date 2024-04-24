Свердловская область лидирует в программе социальной догазификации

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 08:34
В рамках заседания Федерального штаба по газификации Свердловская область наравне с Московской областью и Краснодарским краем была названа лидером не только в реализации самой программы догазификации населения, но и по уровню предоставления технической возможности перехода частных домовладений с печного оборудования на голубое топливо. За все время действия проекта просрочка по договору снизилась до 1%, а число отклоненных заявок значительно сократилось ввиду повышения информированности жителей региона о правилах подачи документов.
Средний Урал занимает лидирующую позицию по реализации программы социальной догазификации. Всего за три года построено порядка двух тысяч километров газовых сетей, что создало техническую возможность для подключения почти 79 тысяч жилых домов. Уже заключено 63 тысячи договоров, — сообщил ранее глава Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Согласно документам, необходимое оборудование подведено почти к 40 тысячам участков. Из них к газу подключена уже половина домовладений, а именно 120 тысяч свердловчан. На сегодняшний день строительство газовых сетей продолжается.
Уральцы все чаще стали отказываться от печного и электрического отопления и переходить на газ. До конца 2028 года нам предстоит создать техническую возможность для подключения к газу еще более 100 тысяч частных домов, — добавил Николай Смирнов.
Список территорий, жителям которых доступна возможность участия в программе, постоянно расширяется. Например, в поселке Первомайский Сысертского ГО завершено строительство более полукилометра газовых сетей для 166 частных домов. В Нижнем Тагиле в районе Голого Камня в этом году планируют подключить более 250 жилых объектов. Для этого проложат трассу длиной более 8 километров.
На всей Свердловской области лучше всего техническая возможность для подключения домов обеспечена в Нижнем Тагиле, Ирбите, в Серовском, Каменск-Уральском, Тавдинском, Белоярском и Краснотурьинском городских округах.
Отметим, для удобства граждан в начале 2024 года региональное Министерство энергетики и ЖКХ совместно со специалистами Центра управления регионом создали информационный сайт о программе социальной газификации. Ресурс позволяет свердловчанам узнать всю интересующую их информацию и в упрощенной форме подать заявку на участие в программе.
Наша работа совместно с ЦУР позволит доступно и просто разъяснить жителям, как реализуется программа догазификации в регионе. На сайте вы сможете найти ответы на все самые популярные вопросы и подать заявку на участие, — пояснил Николай Смирнов.
Программа социальной догазификации реализуется в Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина. Проект предполагает бесплатное подведение газопровода до границ домохозяйства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил меры социальной поддержки в регионе не только на 13 льготных категорий граждан, ранее утвержденных федеральной программой, но и на иные категории граждан.
Субсидию на газификацию в размере от 100 до 250 тысяч рублей могут получить:
Ранее TagilCity.ru сообщал о создании интерактивной карты. С ее помощью любой житель сможет проверить, когда его дом планируется подключить к газу.