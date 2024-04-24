Тагильчан приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы»

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Жители Нижнего Тагила в 2024 году смогут стать участниками акции «Окна Победы». Для этого им нужно украсить окна своих квартир и домов специальными рисунками, сообщает городское управление образования.
Скачать трафареты можно на странице ВК управления образования либо на официальном сайте акции «Окна Победы». Далее нужно выложить фотографии украшенных окон на своей странице в социальных сетях с хэштегами #ОкнаПобеды и #ОкнаПобедыНТ.
В России акция проводится ежегодно с 1 по 9 мая.
Ранее стало известно о дате и местах проведения акции «Георгиевская ленточка» в Нижнем Тагиле.