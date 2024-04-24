Тагильчан приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы»

Скачать трафареты можно на странице ВК управления образования либо на официальном сайте акции «Окна Победы». Далее нужно выложить фотографии украшенных окон на своей странице в социальных сетях с хэштегами #ОкнаПобеды и #ОкнаПобедыНТ.