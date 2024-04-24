Тагильские малыши из ГДДЮТ стали победителями Всероссийског конкурса

В группе «Фламинго» занимаются дети от пяти семи лет. Они только начинают участвовать в конкурсах, но малыши уже хорошо справляются с волнением. Руководитель отметила, что воспитанники получают много положительных эмоций и поблагодарила родителей. Кроме того, эта же группа стала лауреатами первой степени на городском конкурсе для дошколят под названием «Изумрудинка».