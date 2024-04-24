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Тагильские малыши из ГДДЮТ стали победителями Всероссийског конкурса

Тагильские малыши из ГДДЮТ стали победителями Всероссийског конкурса

24 апреля 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney
Юные танцоры из студии «Вдохновение», которые занимаются в ГДДЮТ, получили диплом лауреата первой степени на Всероссийском многожанровом конкурсе-фестивале Paradize Fest.

В группе «Фламинго» занимаются дети от пяти семи лет. Они только начинают участвовать в конкурсах, но малыши уже хорошо справляются с волнением. Руководитель отметила, что воспитанники получают много положительных эмоций и поблагодарила родителей. Кроме того, эта же группа стала лауреатами первой степени на городском конкурсе для дошколят под названием «Изумрудинка».

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле были определены обладатели гран-при «Изумрудинки». Всего в конкурсе поучаствовало почти 1,5 тысячи детей.

Тагильские танцоры из студии «Модерн» завоевали гран-при на международном конкурсе
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