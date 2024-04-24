Труп женщины найден в поле в Камышлове

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Тело женщины было найдено на Загородной улице. На месте происшествия стояла скорая помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Камышлов».
Подробности о том, при каких обстоятельствах и из-за чего умерла женщина, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 22 апреля 2024 года в Екатеринбурге горожане обнаружили тело мертвого мужчины в районе Уралмаша.
Через некоторое время на улицу, где его нашли, приехали медработники. По какой причине наступила смерть мужчины — в данный момент неизвестно.