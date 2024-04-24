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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Труп женщины найден в поле в Камышлове

Труп женщины найден в поле в Камышлове

24 апреля 2024, 11:44
Фото: Telegram-канал «Инцидент Камышлов»
В Камышлове местные жители нашли мертвую женщину 24 апреля 2024 года. Труп лежал в поле.

Тело женщины было найдено на Загородной улице. На месте происшествия стояла скорая помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Камышлов».

Подробности о том, при каких обстоятельствах и из-за чего умерла женщина, в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 22 апреля 2024 года в Екатеринбурге горожане обнаружили тело мертвого мужчины в районе Уралмаша.

Через некоторое время на улицу, где его нашли, приехали медработники. По какой причине наступила смерть мужчины — в данный момент неизвестно.

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