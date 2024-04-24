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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Асбесте следователи разбираются в причинах гибели ребенка на уроке физкультуры

Учительница вынесла на улицу: известны детали гибели ребенка на физкультуре в Асбесте

24 апреля 2024, 13:16
Фото: 1MI

В Асбесте следователи разбираются в причинах гибели ребенка на уроке физкультуры

Восьмиклассник умер утром 24 апреля. СК инициировал проведение проверки. Сейчас правоохранители исследуют медицинские документы школьника. Опрошены очевидцы ЧП, а также родители мальчика, добавили в ведомстве.

Будет проведена экспертиза, после которой следователи примут решение. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что мальчика звали Богдан.

Мальчик на учете не состоял, развивался положительно, воспитывался в неполной семье, — добавил Горелых.

Папа мальчика скончался семь лет назад из-за болезни сердца. Сам Богдан с 9 лет состоял на учете в больнице из-за хронической болезни.

Известно, что посещать физкультуру ему было разрешено. Освобожден он был лишь от сдачи нормативов. В школу мальчик пришел в хорошем настроении, ни на что не жаловался.

Когда Богдану стало плохо, учительница вынесла его на свежий воздух, там она стала делать ему искусственное дыхание. Это не помогло. Прибывшие медики тоже не смогли ничего сделать. В семье он был единственным, через месяц Богдан должен был отпраздновать 14-летие.

Напомним, что одноклассники отзываются о Богдане как об очень добром и общительном человеке.

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