Учительница вынесла на улицу: известны детали гибели ребенка на физкультуре в Асбесте

Когда Богдану стало плохо, учительница вынесла его на свежий воздух, там она стала делать ему искусственное дыхание. Это не помогло. Прибывшие медики тоже не смогли ничего сделать. В семье он был единственным, через месяц Богдан должен был отпраздновать 14-летие.