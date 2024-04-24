Учительница вынесла на улицу: известны детали гибели ребенка на физкультуре в Асбесте

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Будет проведена экспертиза, после которой следователи примут решение. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что мальчика звали Богдан.
Мальчик на учете не состоял, развивался положительно, воспитывался в неполной семье, — добавил Горелых.
Папа мальчика скончался семь лет назад из-за болезни сердца. Сам Богдан с 9 лет состоял на учете в больнице из-за хронической болезни.
Известно, что посещать физкультуру ему было разрешено. Освобожден он был лишь от сдачи нормативов. В школу мальчик пришел в хорошем настроении, ни на что не жаловался.
Когда Богдану стало плохо, учительница вынесла его на свежий воздух, там она стала делать ему искусственное дыхание. Это не помогло. Прибывшие медики тоже не смогли ничего сделать. В семье он был единственным, через месяц Богдан должен был отпраздновать 14-летие.
Напомним, что одноклассники отзываются о Богдане как об очень добром и общительном человеке.