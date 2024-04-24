Удостоверение ветерана боевых действий в Свердловской области — как и где получить

К заявлению, поданному в военкомат, нужно приложить фотографию, ксерокопию паспорта и определенные документы. Это выписки из распоряжений и приказов, записи в военных билетах, справки из архивов и медучреждений о контузиях, ранениях и других увечьях, удостоверения о наградах медалями и орденами за участие в боевых действиях.