Удостоверение ветерана боевых действий в Свердловской области — как и где получить

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) — это документ, который выдается россиянам, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях. Он дает право на определенные льготы, в том числе и участникам СВО.
Статус ветерана Свердловской области могут получить не только военнослужащие. Гражданские люди тоже могут его оформить. Например, врачи или персонал, который обслуживает военные части или технику.
Чтобы получить документ, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или постановки на воинский учет. Там будет нужно написать заявление в свободной форме и приложить определенные документы.
После проверки заявителю выдается готовое удостоверение. Каждое из них имеет серию, номер и не имеет срока годности. Заверяется оно печатью Министерства обороны РФ. Документ не надо продлевать или менять, он действует по всей Российской Федерации.
К заявлению, поданному в военкомат, нужно приложить фотографию, ксерокопию паспорта и определенные документы. Это выписки из распоряжений и приказов, записи в военных билетах, справки из архивов и медучреждений о контузиях, ранениях и других увечьях, удостоверения о наградах медалями и орденами за участие в боевых действиях.
Оформить бумажное удостоверение ВБД можно в военкомате. Но сейчас выдаются и электронные удостоверения. После получения справки необходимо обратиться в ПАО «Промвязьбанк». Подробнее об этом читайте ниже.
Положенные пособия и льготы после выдачи удостоверения можно оформить через сайт Госуслуг и также в самих ведомствах, которые их предоставляют.
На сегодняшний день появилась возможность получить электронное удостоверение ВБД в виде пластиковой карты «СВОи». Она также включает в себя функции банковской карты и позволяет получать без лишних проволочек меры социальной поддержки и положенные выплаты. Также на ней имеются данные о группе крове ветерана, полиса ОМС, наличии ранений.
Также как и бумажное удостоверение, оно действует бессрочно по всей России. Для получения карты необходимо обратиться в ПСБ, срок оформления занимает до семи дней. После этого ее необходимо активировать, вставив в банкомат и ввести выданный пин-код.
Военнослужащий, получивший такое удостоверение, имеет право рассчитывать на льготы и социальные меры государственной поддержки. Некоторые из них являются федеральными, а некоторые дополнительно устанавливаются в регионах.
Однако участник, который не получил статус ВБД, имеет право только на ношение соответствующего нагрудного знака.
Прежде всего, ветераны боевых действий получают ежемесячную выплату. С 1 февраля 2024 года она составляет 4 188 рублей.
Также обладатели этого статуса могут получать бесплатные лекарства (по рецепту) и путевки в санатории с оплатой проезда до места лечения и обратно. В медицинских и других организациях они обслуживаются вне очереди.
При необходимости ветераны бесплатно получают протезы (кроме зубных), и другие ортопедические изделия, такие как стельки, обувь, трости, костыли и так далее.
Дополнительные льготы установлены на налог на имущество и земельный налог. В первом случае ВБД освобождаются от уплаты с одного объекта обложения, а во втором случае — плата уменьшается (в зависимости от региона по разному).
Также ветеранам ежемесячно предоставляют стандартный вычет на доходы физических лиц в размере 500 рублей и компенсируют 50% расходов на оплату ЖКХ.