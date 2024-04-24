Умершей в больнице Екатеринбурга девочке нужна была пересадка печени

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Скончался ребенок в Свердловской детской клинической больнице. Там девочку готовили к пересадке печени. Операцию должны были провести в центре имени Шумакова в Москве, но девочка не дождалась ее, рассказала ее мать Анна, сообщает Ура.ру.
По ее словам, сначала дочь лежала в больнице №9, у нее стоял диагноз «острый инфекционный гастроэнтерит». 18 марта ее в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу, там у нее произошло поражение печени, и медики заявили о необходимости пересадки органа.
Медики из двух городов уже переговаривались о предстоящей операции. 20 марта родители девочки были в Москве, чтобы передать документы в местную больницу. Однако им позвонили и сказали, что их дочка умерла — у нее произошел сепсис и септический шок. Это привело к отеку мозга.
В мае станет известна точная причина наступления смерти девочки. Делом занимается СКР. В больнице сказали, что «молниеносное прогрессирование» болезни привело к смерти и шансов спасти ребенка не было.
Ранее сообщалось, что у ребенка были симптомы инфекции, высокая температура, боли в животе.