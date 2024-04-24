Умершей в больнице Екатеринбурга девочке нужна была пересадка печени

Медики из двух городов уже переговаривались о предстоящей операции. 20 марта родители девочки были в Москве, чтобы передать документы в местную больницу. Однако им позвонили и сказали, что их дочка умерла — у нее произошел сепсис и септический шок. Это привело к отеку мозга.