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Published Сегодня, 16:31

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Updated Сегодня, 16:33

В Екатеринбурге за взятку задержан сотрудник ГИБДД

В Екатеринбурге автоинспектора отправили в СИЗО по подозрению во взятке

24 апреля 2024, 16:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге за взятку задержан сотрудник ГИБДД

В Екатеринбурге на два месяца арестован сотрудник ГИБДД. Его подозревают в получении взятки по предварительному сговору.

В столице Среднего Урала за решетку отправился инспектор ДПС. Илью Мехонцева подозревают во взятке, которую он получил по предварительному сговору с группой лиц, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официальных комментариев правоохранители пока не дают. Известно, что автоинспектор пробудет в СИЗО до 9 июня. О намерении обжаловать это решение уже заявил адвокат Мехонцева.

В Нижнем Тагиле во взяточничестве подозревают полицейского, который заработал 90 млн рублей за три года.

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#Дарья Бобровицкая#ГИБДД#Уголовное дело#Взятка#СИЗО#Инспектор ГИБДД#18+#Екатеринбург
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