В Екатеринбурге автоинспектора отправили в СИЗО по подозрению во взятке

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В столице Среднего Урала за решетку отправился инспектор ДПС. Илью Мехонцева подозревают во взятке, которую он получил по предварительному сговору с группой лиц, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Официальных комментариев правоохранители пока не дают. Известно, что автоинспектор пробудет в СИЗО до 9 июня. О намерении обжаловать это решение уже заявил адвокат Мехонцева.
В Нижнем Тагиле во взяточничестве подозревают полицейского, который заработал 90 млн рублей за три года.