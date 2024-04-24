В Екатеринбурге филиал Минобрнауки РФ задолжал сотрудникам 6 миллионов

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В дело вмешалась прокуратура и тогда зарплаты за два месяца были выплачены работникам, отметили в ведомстве.
Долги по зарплатам работодатель накопил за февраль и март. Руководителя обязали погасить все долги перед персоналом. Екатеринбуржцы уже получили деньги.
Ранее сообщалось, что уволенную бабушку-декретницу восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге. Также работодатель должен выплатить ей 66,4 тысячи — это компенсация и средства за вынужденный прогул.