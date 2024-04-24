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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

В Екатеринбурге филиал Минобрнауки РФ задолжал сотрудникам 6 миллионов

В Екатеринбурге филиал Минобрнауки РФ задолжал сотрудникам 6 миллионов

24 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Филиал ФГБУ «Комфортная среда» в Екатеринбурге, который подчиняется Минобрнауки РФ, задолжал зарплаты 56 работникам. В общей сложности это 5,9 миллиона.

В дело вмешалась прокуратура и тогда зарплаты за два месяца были выплачены работникам, отметили в ведомстве.

Долги по зарплатам работодатель накопил за февраль и март. Руководителя обязали погасить все долги перед персоналом. Екатеринбуржцы уже получили деньги.

Ранее сообщалось, что уволенную бабушку-декретницу восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге. Также работодатель должен выплатить ей 66,4 тысячи — это компенсация и средства за вынужденный прогул.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Деньги#Долги#Сотрудники#Работники#Зарплаты#18+#Екатеринбург
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