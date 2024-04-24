В Екатеринбурге пересмотрят дело о банде, которая довела до самоубийства юношу

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:27
В прошлом году был вынесен приговор в отношении трех граждан: Даниила, Эльнары и Елизаветы. Их обвинили в доведении юноши до самоубийства, грабеже, краже и вымогательстве, сообщает свердловский облсуд.
Суд пришел к выводу, что за два года до вынесения приговора, трое екатеринбуржцев умышленно и находясь в сговоре, довели юношу до самоубийства. Счеты с жизнью он свел 7 мая 2021 года. Юноше было 19 лет.
Каждому из злоумышленников было назначено индивидуальное наказание: 11,6, 10,6 и 9 лет колоний общего режима. Адвокаты обвиняемых подали жалобы на эти решения
В итоге свердловский облсуд отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и дело было направлено на новое рассмотрение.
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