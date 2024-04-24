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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Екатеринбурге пересмотрят дело банды о доведении юноши до самоубийства

В Екатеринбурге пересмотрят дело о банде, которая довела до самоубийства юношу

24 апреля 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пересмотрят дело банды о доведении юноши до самоубийства

Облсуд направил на новое рассмотрение дело о доведении жителя Екатеринбурга до самоубийства.

В прошлом году был вынесен приговор в отношении трех граждан: Даниила, Эльнары и Елизаветы. Их обвинили в доведении юноши до самоубийства, грабеже, краже и вымогательстве, сообщает свердловский облсуд.

Суд пришел к выводу, что за два года до вынесения приговора, трое екатеринбуржцев умышленно и находясь в сговоре, довели юношу до самоубийства. Счеты с жизнью он свел 7 мая 2021 года. Юноше было 19 лет.

Каждому из злоумышленников было назначено индивидуальное наказание: 11,6, 10,6 и 9 лет колоний общего режима. Адвокаты обвиняемых подали жалобы на эти решения

В итоге свердловский облсуд отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и дело было направлено на новое рассмотрение.

Ранее сообщалоь, что женщины-присяжные оправдали Михаила Дихтяря, которого судили за убийство подруги.

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