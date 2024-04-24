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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

В Екатеринбурге задержаны похитители мужчины ради iPhone 15

В Екатеринбурге задержаны похитители мужчины ради iPhone 15

24 апреля 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали похитителей. Это мигрант, школьник и рабочий. Они похитили человека ради смартфона.

Задержали злоумышленников правоохранители. Похищенному 20 лет, пишет Ура.ру.

Первый подозреваемый одного возраста с жертвой, он рабочий завода. Второму злоумышленнику 16 лет, он учится в школе. Третьему злоумышленнику 22 года, он гражданин Армении. В России он находился на заработках и нелегально. Все трое признались в преступлении.

Известно, что трое злоумышленника и жертва поссорились в ТЦ. В какой-то момент они посадили юношу в машину и отвезли в лес, где угрожали екатеринбуржцу оружием, требовали отдать им дорогой смартфон.

Ранее сообщалось, что похоронщик похищал похоронные у жителей Екатеринбурга. Мужчина оказался серийным похитителем пенсионных сбережений.

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