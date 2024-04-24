В Екатеринбурге задержаны похитители мужчины ради iPhone 15

Первый подозреваемый одного возраста с жертвой, он рабочий завода. Второму злоумышленнику 16 лет, он учится в школе. Третьему злоумышленнику 22 года, он гражданин Армении. В России он находился на заработках и нелегально. Все трое признались в преступлении.