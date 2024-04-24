В Екатеринбурге задержаны похитители мужчины ради iPhone 15

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Задержали злоумышленников правоохранители. Похищенному 20 лет, пишет Ура.ру.
Первый подозреваемый одного возраста с жертвой, он рабочий завода. Второму злоумышленнику 16 лет, он учится в школе. Третьему злоумышленнику 22 года, он гражданин Армении. В России он находился на заработках и нелегально. Все трое признались в преступлении.
Известно, что трое злоумышленника и жертва поссорились в ТЦ. В какой-то момент они посадили юношу в машину и отвезли в лес, где угрожали екатеринбуржцу оружием, требовали отдать им дорогой смартфон.
Ранее сообщалось, что похоронщик похищал похоронные у жителей Екатеринбурга. Мужчина оказался серийным похитителем пенсионных сбережений.