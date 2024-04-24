В екатеринбургском трамвае пассажир пнул мужчину ногой в голову из-за места

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Один из пассажиров так хотел ехать сидя, что решил силой согнать с места другого пассажира. Сначала они препирались на словах, а потом инициатор конфликта применил грубую физическую силу, сообщает Е1.
На кадрах видно, что он нападет на пожилого человека, у которого, по словам очевидцев, из головы потом шла кровь.
После потасовки трамвай продолжил движение в сторону Уралмаша. Нападавший сидел, а побитый мужчина ехал стоя.
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина избил в трамвае 17-летнюю девушку.