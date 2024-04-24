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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Екатеринбурге один пассажир в трамвае избил другого из-за места

В екатеринбургском трамвае пассажир пнул мужчину ногой в голову из-за места

24 апреля 2024, 12:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге один пассажир в трамвае избил другого из-за места

В трамвае №5 в Екатеринбурге двое пассажиров не поделили свободное место. Один из них пнул оппонента ногой в голову, заставил встать и сел сам.

Один из пассажиров так хотел ехать сидя, что решил силой согнать с места другого пассажира. Сначала они препирались на словах, а потом инициатор конфликта применил грубую физическую силу, сообщает Е1.

На кадрах видно, что он нападет на пожилого человека, у которого, по словам очевидцев, из головы потом шла кровь.

После потасовки трамвай продолжил движение в сторону Уралмаша. Нападавший сидел, а побитый мужчина ехал стоя.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина избил в трамвае 17-летнюю девушку.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Драка#Трамвай#18+#Екатеринбург
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