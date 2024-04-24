В магазинах Нижнего Тагила 9 Мая будет ограничена продажа алкоголя

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Нижнем Тагиле продажа спиртных напитков в День Победы 9 мая в 2024 году будет запрещена в местах проведения массовых мероприятий. Речь об этом идет в постановлении, которое опубликовано на сайте горадминистрации.
Запрет на реализацию алкоголя будут действовать с 8 до 12 часов.
В частности, алкоголь нельзя будет купить в торговых точках расположенных в следующих границах:
— по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
— по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
— по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;
— по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
— по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.
Ранее также без горячительных напитков жители Нижнего Тагила праздновали Масленицу.