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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

В День Победы в Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя

В магазинах Нижнего Тагила 9 Мая будет ограничена продажа алкоголя

24 апреля 2024, 10:42
Фото: 1MI

В День Победы в Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя

Тагильская мэрия выпустила постановление об ограничении продажи алкогольных напитков 9 мая.

В Нижнем Тагиле продажа спиртных напитков в День Победы 9 мая в 2024 году будет запрещена в местах проведения массовых мероприятий. Речь об этом идет в постановлении, которое опубликовано на сайте горадминистрации.

Запрет на реализацию алкоголя будут действовать с 8 до 12 часов.

В частности, алкоголь нельзя будет купить в торговых точках расположенных в следующих границах:

— по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;

— по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;

— по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;

— по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

— по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Ранее также без горячительных напитков жители Нижнего Тагила праздновали Масленицу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Алкоголь#Постановление#День Победы#Запрет#Екатеринбург#9 Мая
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