В Нижнем Тагиле двое суток ищут 20-летнего юношу

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Рост Антона 178 см, у него среднее телосложение, русые волосы, глаза голубого цвета. В злополучный день он был одет в цветную толстовку, темные шорты, спортивную обувь, сообщает «Лиза Алерт».
Всех, кто видел Антона, просят позвонить по номерам из ориентировки, либо в павоохранительные органы.
Ранее, 23 апреля сообщалось, что больше суток в уральской столице стражи порядка ищут школьницу, которой 12 лет. Пропавшую зовут Карина. В утреннее время 22 апреля она ушла из дома на занятия и больше не вернулась.