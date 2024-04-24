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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Нижнем Тагиле двое суток ищут 20-летнего юношу

В Нижнем Тагиле двое суток ищут 20-летнего юношу

24 апреля 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле с 22 апреля разыскивается 20-летний Антон Леонтьев. О том, где он, ничего неизвестно уже двое суток.

Рост Антона 178 см, у него среднее телосложение, русые волосы, глаза голубого цвета. В злополучный день он был одет в цветную толстовку, темные шорты, спортивную обувь, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт»

Всех, кто видел Антона, просят позвонить по номерам из ориентировки, либо в павоохранительные органы.

Ранее, 23 апреля сообщалось, что больше суток в уральской столице стражи порядка ищут школьницу, которой 12 лет. Пропавшую зовут Карина. В утреннее время 22 апреля она ушла из дома на занятия и больше не вернулась.

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