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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Нижнем Тагиле майские праздники начнутся с дождей

В Нижнем Тагиле майские праздники начнутся с дождей

24 апреля 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле в выходные дни в честь Праздника весны и труда будет дождливая погода и сильный ветер.

Согласно производственному календарю, 27 апреля в 2024 году будет рабочим, но потом последует сразу четыре выходных дня, с 28 апреля по 1 мая включительно.

По прогнозам синоптиков Гисметео, в воскресенье, 28 апреля, днем будет до +23 градусов, а ночью обещают до +14 градусов. Однако, в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и шквалистый западный ветер до 15 метров в секунду.

В понедельник, 29 апреля, уже станет заметно холоднее. Среднесуточная температура воздуха составит +7 градусов, а во вторник, 30 апреля, снизится до +5 градусов. Ветер поменяется на северный, до 12 метров в секунду. В оба последних дня апреля прогнозируются дожди и мокрый снег.

1 мая, на Праздник весны и труда, погода значительно не изменится. Как выяснила редакция TagilCity.ru, будет облачно и дождливо. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +12 градусов.

Напомним, 24 апреля в Нижнем Тагиле выпал снег.

Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
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