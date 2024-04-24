В Нижнем Тагиле майские праздники начнутся с дождей

По прогнозам синоптиков Гисметео, в воскресенье, 28 апреля, днем будет до +23 градусов, а ночью обещают до +14 градусов. Однако, в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и шквалистый западный ветер до 15 метров в секунду.