В Нижнем Тагиле майские праздники начнутся с дождей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:53
Согласно производственному календарю, 27 апреля в 2024 году будет рабочим, но потом последует сразу четыре выходных дня, с 28 апреля по 1 мая включительно.
По прогнозам синоптиков Гисметео, в воскресенье, 28 апреля, днем будет до +23 градусов, а ночью обещают до +14 градусов. Однако, в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и шквалистый западный ветер до 15 метров в секунду.
В понедельник, 29 апреля, уже станет заметно холоднее. Среднесуточная температура воздуха составит +7 градусов, а во вторник, 30 апреля, снизится до +5 градусов. Ветер поменяется на северный, до 12 метров в секунду. В оба последних дня апреля прогнозируются дожди и мокрый снег.
1 мая, на Праздник весны и труда, погода значительно не изменится. Как выяснила редакция TagilCity.ru, будет облачно и дождливо. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +12 градусов.
Напомним, 24 апреля в Нижнем Тагиле выпал снег.