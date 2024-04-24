В Нижнем Тагиле определили победителей «Педагогического Олимпа — 2024»

Затем тагильчанки проводили мастер-классы и участвовали в творческих блиц-презентациях. По результатам испытаний лучшей признана Любовь Казакова (ГорСЮН), она получила первое место. Второе место присудили Екатерине Штанько, которая трудится в МБУ ДО ТДДТ. Третье место досталось Елене Чудновой, воспитателю детсада «Солнышко». Они будут награждены премиями главы города, выяснила редакция TagilCity.ru.