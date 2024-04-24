В Нижнем Тагиле определили победителей «Педагогического Олимпа — 2024»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Всего в конкурсе участвовали 10 человек. У всех них стаж работы наставниками составляет более 10 лет.
Одним из заданий, после которого определились шесть финалистов, стало представление членам жюри видеоролика. Также участницы рассказали о своей профессиональной деятельности и достигнутых результатах.
Затем тагильчанки проводили мастер-классы и участвовали в творческих блиц-презентациях. По результатам испытаний лучшей признана Любовь Казакова (ГорСЮН), она получила первое место. Второе место присудили Екатерине Штанько, которая трудится в МБУ ДО ТДДТ. Третье место досталось Елене Чудновой, воспитателю детсада «Солнышко». Они будут награждены премиями главы города, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее стало известно, что три педагога представят Нижний Тагил на очном этапе областного конкурса «Воспитать человека».