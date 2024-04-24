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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

В Нижнем Тагиле определили победителей «Педагогического Олимпа — 2024»

В Нижнем Тагиле определили победителей «Педагогического Олимпа — 2024»

24 апреля 2024, 14:24
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Три педагога из Нижнего Тагила стали победителями профессионального конкурса «Педагогический Олимп — 2024». Они получат премии главы города.

Всего в конкурсе участвовали 10 человек. У всех них стаж работы наставниками составляет более 10 лет.

Одним из заданий, после которого определились шесть финалистов, стало представление членам жюри видеоролика. Также участницы рассказали о своей профессиональной деятельности и достигнутых результатах.

Затем тагильчанки проводили мастер-классы и участвовали в творческих блиц-презентациях. По результатам испытаний лучшей признана Любовь Казакова (ГорСЮН), она получила первое место. Второе место присудили Екатерине Штанько, которая трудится в МБУ ДО ТДДТ. Третье место досталось Елене Чудновой, воспитателю детсада «Солнышко». Они будут награждены премиями главы города, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что три педагога представят Нижний Тагил на очном этапе областного конкурса «Воспитать человека».

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