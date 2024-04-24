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В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБД попали в аварию

В Нижнем Тагиле в ДТП попали инспекторы ГИБДД

24 апреля 2024, 08:31
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБД попали в аварию

В Нижнем Тагиле устанавливают обстоятельства ДТП с участием представителей ГИБДД. Их подозревают в том, что они якобы покинули место происшествия.

В полиции Тагила проводится проверка по факту ДТП с участием транспортного средства автоинспекторов, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изначально об аварии сообщили очевидцы. Якобы инспекторы ДПС беседовали с водителем Audi, которого остановили за тонировку стекол. В это время со служебным авто столкнулся отечественный ИЖ 2126–030, за рулем которого был 29-летний мужчина.

Этот факт подтвердили в полиции. Там также сообщили, что ни повреждений транспортных средств, ни пострадавших в аварии не было. Однако действия автоинспекторов будут проверены.

Ранее в Белоярском трагически погиб 15-летний мотоциклист, наехавший на металлический трос.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#18+#Екатеринбург#Служебная машина#Инспекторы ГИБДД
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