В Нижнем Тагиле в ДТП попали инспекторы ГИБДД

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В полиции Тагила проводится проверка по факту ДТП с участием транспортного средства автоинспекторов, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Изначально об аварии сообщили очевидцы. Якобы инспекторы ДПС беседовали с водителем Audi, которого остановили за тонировку стекол. В это время со служебным авто столкнулся отечественный ИЖ 2126–030, за рулем которого был 29-летний мужчина.
Этот факт подтвердили в полиции. Там также сообщили, что ни повреждений транспортных средств, ни пострадавших в аварии не было. Однако действия автоинспекторов будут проверены.
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