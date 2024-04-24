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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Под Нижним Тагилом неизвестные попытались взорвать банкомат «УБРиР»

В пригороде Нижнего Тагила преступники пытались взорвать банкомат «УБРиР»

24 апреля 2024, 17:04
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Под Нижним Тагилом неизвестные попытались взорвать банкомат «УБРиР»

Неудачей закончилась попытка неизвестных злоумышленников подорвать банкомат в Горноуральском под Нижним Тагилом. Пострадала только стена, а преступники ушли ни с чем.

Дерзкое ограбление произошло в ночь на среду, 24 апреля в магазине «Магнит» в Горноуральском. Грабители использовали взрывное устройство. Пострадали двери магазина, а также стена за банкоматом, но само устройство не поддалось, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. По факту незаконного проникновения со взломом возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи собирают данные о преступлении: смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят экспертизы.

Как рассказал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил», это уже третья попытка кражи денег из банкомата «УБРиР». Впервые его взломали в 2019 году. Тогда преступникам удалось похитить более полумиллиона рублей. Вторая попытка кражи денег произошла в 2022 году, однако газ у злоумышленников так и не взорвался, зато сработала сигнализация. Они сбежали с места преступления, но вскоре были пойманы.

В марте 2024 года двое воров в Нижнем Тагиле попытались украсть из банкомата 500 тысяч рублей.

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