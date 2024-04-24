В пригороде Нижнего Тагила преступники пытались взорвать банкомат «УБРиР»

Как рассказал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил», это уже третья попытка кражи денег из банкомата «УБРиР». Впервые его взломали в 2019 году. Тогда преступникам удалось похитить более полумиллиона рублей. Вторая попытка кражи денег произошла в 2022 году, однако газ у злоумышленников так и не взорвался, зато сработала сигнализация. Они сбежали с места преступления, но вскоре были пойманы.