В Сысерти водитель Renault врезалась в автобус и оказалась на больничной койке

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Дорожный инцидент случился в переулке 1 Мая-Новая. Предварительно, виновата в аварии владелица Renault. Она не уступила дорогу пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту Двуреченск-Арамиль-Екатеринбург, и допустила столкновение, информирует пресс-служба регионального ГИБДД.
Иномаркой управляла женщина 1966 года рождения. Она поворачивала налево и по правилам должны была предоставить преимущество автобусу, однако не сделала этого. За рулем ПАЗа был водитель 1986 года, а в салоне находились 15 пассажиров — никто из них не пострадал.
Зато травмы получила водитель иномарки, ее госпитализировали.
Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участие инспекторов ГИБДД.