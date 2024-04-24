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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Сысерти иномарка столкнулась с автобусом ПАЗ, в котором ехали 15 пассажиров

В Сысерти водитель Renault врезалась в автобус и оказалась на больничной койке

24 апреля 2024, 15:21
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Сысерти иномарка столкнулась с автобусом ПАЗ, в котором ехали 15 пассажиров

В Сысерти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором легковушка въехала в перевозивший пассажиров автобус.

Дорожный инцидент случился в переулке 1 Мая-Новая. Предварительно, виновата в аварии владелица Renault. Она не уступила дорогу пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту Двуреченск-Арамиль-Екатеринбург, и допустила столкновение, информирует пресс-служба регионального ГИБДД.

Иномаркой управляла женщина 1966 года рождения. Она поворачивала налево и по правилам должны была предоставить преимущество автобусу, однако не сделала этого. За рулем ПАЗа был водитель 1986 года, а в салоне находились 15 пассажиров — никто из них не пострадал.

Зато травмы получила водитель иномарки, ее госпитализировали.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участие инспекторов ГИБДД.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автобус#Столкновение#Иномарка#Сысерть#Травмы#18+#Екатеринбург
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