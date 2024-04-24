В Сысерти водитель Renault врезалась в автобус и оказалась на больничной койке

Иномаркой управляла женщина 1966 года рождения. Она поворачивала налево и по правилам должны была предоставить преимущество автобусу, однако не сделала этого. За рулем ПАЗа был водитель 1986 года, а в салоне находились 15 пассажиров — никто из них не пострадал.