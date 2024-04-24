Вход в метро в Екатеринбурге закрыт

В подземном переходе была обнаружена небольшая коробка. Вскоре к метро прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они создали безопасную зону, закрыв один из входов в метро, рассказал Е1 глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.