Вход в метро в Екатеринбурге закрыт

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В подземном переходе была обнаружена небольшая коробка. Вскоре к метро прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они создали безопасную зону, закрыв один из входов в метро, рассказал Е1 глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
В ходе проверки выяснилось, что коробка никакой угрозы не несет. Предположительно, ее мог выронить кто-то из пассажиров и забыть.
Напомним, в Новоуральске сотрудник магазина обнаружил гранату около здания и вызвал специалистов. Из дома эвакуировались местные жители. Вскоре выяснилось, что опасности окружающим нет.