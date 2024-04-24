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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Вход в метро в Екатеринбурге закрыт

Вход в метро в Екатеринбурге закрыт

24 апреля 2024, 08:26
Фото: Е1
В Екатеринбурге закрыт вход в метро на станции «Проспект Космонавтов».

В подземном переходе была обнаружена небольшая коробка. Вскоре к метро прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они создали безопасную зону, закрыв один из входов в метро, рассказал Е1 глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

В ходе проверки выяснилось, что коробка никакой угрозы не несет. Предположительно, ее мог выронить кто-то из пассажиров и забыть.

Напомним, в Новоуральске сотрудник магазина обнаружил гранату около здания и вызвал специалистов. Из дома эвакуировались местные жители. Вскоре выяснилось, что опасности окружающим нет.

Усиленная охрана замечена в метро в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Метро#Пассажиры#Специалисты#ЧП#Правоохранительные органы#Прохожие#18+#Екатеринбург#Инцидент#Коробка#Подземный переход
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