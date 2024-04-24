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Published Сегодня, 04:11

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Updated Сегодня, 04:13

Заместитель Шойгу задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Заместитель Шойгу задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

24 апреля 2024, 04:11
Фото: 1MI
49-летний замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в коррупционной деятельности.

Иванов обвиняется в том, что он получал взятку в особо крупном размере более миллиона рублей. Следствие собирается ходатайствовать о том, чтобы его арестовали. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения, пишет ТАСС.

Среди должностных обязанностей Иванова — организация управления имуществом, обеспечение жильем и медицинской помощью, размещение войск на определенных территориях и прочее.

Напомним, в Нижнем Тагиле бывший глава отдела полиции по борьбе с экономической преступностью попал под следствие за получение взяток и торговлю нелегальными табачными изделиями.

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