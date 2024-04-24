Заместитель Шойгу задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Иванов обвиняется в том, что он получал взятку в особо крупном размере более миллиона рублей. Следствие собирается ходатайствовать о том, чтобы его арестовали. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения, пишет ТАСС.
Среди должностных обязанностей Иванова — организация управления имуществом, обеспечение жильем и медицинской помощью, размещение войск на определенных территориях и прочее.
Напомним, в Нижнем Тагиле бывший глава отдела полиции по борьбе с экономической преступностью попал под следствие за получение взяток и торговлю нелегальными табачными изделиями.