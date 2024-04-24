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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Мужчина в Екатеринбурге похитил у пенсионерки почти 700 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга выманил у матери сокамерника 700 тысяч за УДО, болезнь и машины

24 апреля 2024, 09:54
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге похитил у пенсионерки почти 700 тысяч рублей

Ранее судимый житель Екатеринбурга похитил у пожилой женщины почти 700 тысяч рублей.

Мужчина, отбывая наказание в ИК, узнал, что у другого осужденного в Екатеринбурге живет пожилая мать. Он позвонил женщине и предложил помочь в получении ее сыном права на УДО, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный предложил женщине перевести на определенный счет более 93 тысяч рублей якобы для того, чтобы передать их сотрудникам колонии, которые могут повлиять на досрочное освобождение. Пенсионерка выполнила его требования.

После того, как злоумышленник освободился, он рассказал екатеринбурженке, что есть возможность получения компенсации за сына из-за серьезного заболевания. Для этого надо отдать ему более 373 тысяч рублей, которые якобы будут переданы страховому агенту для оформления документов задним числом.

Женщина выполнила просьбу мужчины. Также он ей сообщил, что у него есть возможность купить на аукционе два автомобиля взамен машины, которая есть у потерпевшей. Пенсионерка продала свой транспорт и перевела ему 307 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что он ее обманывал.

Мужчину поймали и возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Напомним, жительница Каменска-Уральского отдала аферистам более миллиона рублей.

Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам
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