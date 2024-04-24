Житель Екатеринбурга выманил у матери сокамерника 700 тысяч за УДО, болезнь и машины

Женщина выполнила просьбу мужчины. Также он ей сообщил, что у него есть возможность купить на аукционе два автомобиля взамен машины, которая есть у потерпевшей. Пенсионерка продала свой транспорт и перевела ему 307 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что он ее обманывал.