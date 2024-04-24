Житель Тюменской области убил друга из-за водки и выкинул тело в реку

Приятели вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент один из них захотел выпить остатки водки. Обвиняемый, покупавший бутылку на свои деньги, не уступил и ударил друга, из-за чего тот скончался, рассказали в пресс-службе тюменской судебной системы.