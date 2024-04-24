Житель Тюменской области убил друга из-за водки и выкинул тело в реку

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Приятели вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент один из них захотел выпить остатки водки. Обвиняемый, покупавший бутылку на свои деньги, не уступил и ударил друга, из-за чего тот скончался, рассказали в пресс-службе тюменской судебной системы.
Когда тюменец понял, что потерпевший умер, он испугался. Вместе со своим братом он завернул тело в ковер. Затем мужчины сбросили его в реку. Труп нашли местные жители в мае 2023 года.
Убийца вскоре был найден. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Также осужденный должен выплатить миллион матери погибшего.
Напомним, в Екатеринбурге школьный охранник до смерти избил своего коллегу. В отношении него возбуждено дело.