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Житель Тюменской области убил друга из-за водки и выкинул тело в реку

Житель Тюменской области убил друга из-за водки и выкинул тело в реку

24 апреля 2024, 07:01
Фото: 1MI
В Тюменской области мужчина убил своего друга из-за водки. Происшествие случилось 15 октября 2022 года.

Приятели вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент один из них захотел выпить остатки водки. Обвиняемый, покупавший бутылку на свои деньги, не уступил и ударил друга, из-за чего тот скончался, рассказали в пресс-службе тюменской судебной системы.

Когда тюменец понял, что потерпевший умер, он испугался. Вместе со своим братом он завернул тело в ковер. Затем мужчины сбросили его в реку. Труп нашли местные жители в мае 2023 года.

Убийца вскоре был найден. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Также осужденный должен выплатить миллион матери погибшего.

Напомним, в Екатеринбурге школьный охранник до смерти избил своего коллегу. В отношении него возбуждено дело.

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