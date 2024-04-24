Жителя Пермского края посадили в тюрьму на шесть лет за ложное сообщение о теракте

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Мужчина сообщил в районную дежурную часть о террористическом акте. Вскоре выяснилось, что сигнал был ложным. В связи с этим на него возбудили уголовное дело, рассказали в пермском УФСБ.
После завершения расследования дело было передано в суд. Пермяка приговорили к шести годам лишения свободы в ИК общего режима. Также его обязали выплатить штраф, размер которого составил 26 тысяч рублей.
Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные стали присылать сообщения подросткам о том, что в ТЦ «ДЕПО» якобы готовится теракт.