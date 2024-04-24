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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Жителя Пермского края посадили в тюрьму на шесть лет за ложное сообщение о теракте

Жителя Пермского края посадили в тюрьму на шесть лет за ложное сообщение о теракте

24 апреля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина в Пермском крае пытался обмануть полицейских, сообщив им ложные сведения о теракте.

Мужчина сообщил в районную дежурную часть о террористическом акте. Вскоре выяснилось, что сигнал был ложным. В связи с этим на него возбудили уголовное дело, рассказали в пермском УФСБ.

После завершения расследования дело было передано в суд. Пермяка приговорили к шести годам лишения свободы в ИК общего режима. Также его обязали выплатить штраф, размер которого составил 26 тысяч рублей.

Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные стали присылать сообщения подросткам о том, что в ТЦ «ДЕПО» якобы готовится теракт.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#УФСБ#Штраф#Криминал#Приговор#ЧП#Пермский край#Теракт#18+#Екатеринбург#Ложные сведения
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