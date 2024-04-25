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Posted 25 апреля, 10:37

Published 25 апреля, 10:37

Modified 25 апреля, 10:40

Updated 25 апреля, 10:40

Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии

Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии

25 апреля 2024, 10:37
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Насти Ивлеевой
Блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье за дискредитацию армии. Штраф она получила из-за поста в соцсетях, который был опубликован два года назад в марте.

В суде выступили адвокаты Анастасии, которые настаивали, что срок давности по этой статье составляет три месяца, а пост был размещен два года назад. Поэтому наказывать блогера было нельзя.

Также юристы настаивали, что сама статья «дискредитация армии» была создана позже, чем Настя опубликовала пост. Свою вину Ивлеева не признала.

Ранее сообщалось, что в России отменяют концерты Лолиты после участия в вечеринке блогера Ивлеевой. У самой Насти тоже начались проблемы после того мероприятия, также она пропала из публичного поля.

Штраф грозит Насте Ивлеевой за дискредитацию армии РФ
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Суд#Штраф#Соцсети#18+#Екатеринбург#Дискредитация армии#Анастасия Ивлеева
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